Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Дроздов в ВЭБе будет курировать инновационную повестку, в частности, такие институты, как Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Фонд содействия инновациям и т. д., говорит близкий к ВЭБу собеседник. «Дроздов обладает компетенциями в инновационной повестке и пониманием, как работают технологические стартапы. ВЭБу как раз не хватало такого топ-менеджера», – пояснил собеседник. По его мнению, для него это довольно серьезное движение вперед, поскольку тема технологического суверенитета в экономической повестке будет превалирующей в ближайшие годы.