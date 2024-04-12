Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей ПеровДроздов станет заместителем председателя ВЭБ.РФ
Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 г., станет заместителем председателя ВЭБ.РФ. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Дроздов займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».
Дроздов в ВЭБе будет курировать инновационную повестку, в частности, такие институты, как Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Фонд содействия инновациям и т. д., говорит близкий к ВЭБу собеседник. «Дроздов обладает компетенциями в инновационной повестке и пониманием, как работают технологические стартапы. ВЭБу как раз не хватало такого топ-менеджера», – пояснил собеседник. По его мнению, для него это довольно серьезное движение вперед, поскольку тема технологического суверенитета в экономической повестке будет превалирующей в ближайшие годы.
Перову 51 год, он окончил Алма-Атинское высшее военное училище, работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях. Но госслужбу заступил в 2010 г. В июне 2012 г. с должности начальника департамента управления президента РФ по внутренней политике перешел на работу в аппарат правительства. В ноябре 2012 г. стал заместителем директора департамента культуры правительства РФ, а с 1 декабря – директором. С ноября 2018 г. занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы.