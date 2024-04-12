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Председателем правления фонда «Сколково» избран Сергей Перов

Дроздов станет заместителем председателя ВЭБ.РФ
Ведомости

Пост председателя правления фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) с 27 апреля займет Сергей Перов. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Игорь Дроздов, возглавлявший правление с 2016 г., станет заместителем председателя ВЭБ.РФ. Он будет курировать блок инновационных институтов развития и работать над усилением их координации и бесшовного взаимодействия. Также Дроздов займет должность заместителя председателя совета директоров фонда «Сколково».

Дроздов в ВЭБе будет курировать инновационную повестку, в частности, такие институты, как Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), Фонд содействия инновациям и т. д., говорит близкий к ВЭБу собеседник. «Дроздов обладает компетенциями в инновационной повестке и пониманием, как работают технологические стартапы. ВЭБу как раз не хватало такого топ-менеджера», – пояснил собеседник. По его мнению, для него это довольно серьезное движение вперед, поскольку тема технологического суверенитета в экономической повестке будет превалирующей в ближайшие годы.

Перову 51 год, он окончил Алма-Атинское высшее военное училище, работал на руководящих должностях в коммерческих и общественных организациях. Но госслужбу заступил в 2010 г. В июне 2012 г. с должности начальника департамента управления президента РФ по внутренней политике перешел на работу в аппарат правительства. В ноябре 2012 г. стал заместителем директора департамента культуры правительства РФ, а с 1 декабря – директором. С ноября 2018 г. занимал пост первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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