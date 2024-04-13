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Георгиева останется на посту главы МВФ еще на пять лет

Ведомости

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева была переизбрана еще на один срок. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение принял исполнительный совет МВФ. Отмечается, что Георгиева была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Второй пятилетний срок ее полномочий начнется 1 октября 2024 г. 

«Решение правления было принято консенсусом», – говорится в сообщении.

Георгиева – гражданка Болгарии. Она исполняет обязанности главы МВФ с 1 октября 2019 г., до этого занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка. С 1 февраля по 8 апреля 2019 г. была временным президентом Группы Всемирного банка. Имеет степень доктора экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 г.

В 2023 г. МВФ утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 г. 

21 марта совет МВФ принял решение выделить Украине кредитный транш в размере $880 млн. Сообщалось, что средства направят на поддержку бюджета Украины.

Позже в марте стало известно, что Украина должна до конца 2024 г. выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $2,9 млрд в счет обслуживания кредитов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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