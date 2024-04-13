Георгиева останется на посту главы МВФ еще на пять лет

Георгиева – гражданка Болгарии. Она исполняет обязанности главы МВФ с 1 октября 2019 г., до этого занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка. С 1 февраля по 8 апреля 2019 г. была временным президентом Группы Всемирного банка. Имеет степень доктора экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 г.