Георгиева останется на посту главы МВФ еще на пять лет
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева была переизбрана еще на один срок. Об этом сообщается на сайте организации.
Решение принял исполнительный совет МВФ. Отмечается, что Георгиева была единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Второй пятилетний срок ее полномочий начнется 1 октября 2024 г.
«Решение правления было принято консенсусом», – говорится в сообщении.
Георгиева – гражданка Болгарии. Она исполняет обязанности главы МВФ с 1 октября 2019 г., до этого занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка. С 1 февраля по 8 апреля 2019 г. была временным президентом Группы Всемирного банка. Имеет степень доктора экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 г.
В 2023 г. МВФ утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 г.
21 марта совет МВФ принял решение выделить Украине кредитный транш в размере $880 млн. Сообщалось, что средства направят на поддержку бюджета Украины.
Позже в марте стало известно, что Украина должна до конца 2024 г. выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $2,9 млрд в счет обслуживания кредитов.