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Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16

Ведомости

Количество погибших в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой сектор Токмака увеличилось до 16 человек, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале.

Спасатели достали из-под завалов домов четверых погибших, среди них один ребенок. Один пострадавший умер в больнице. В тяжелом состоянии остаются 12 человек, восемь переведены на стационарное лечение.

«Разбор завалов и поиски продолжаются», – уточнил Балицкий.

13 апреля Балицкий сообщил об увеличении числа погибших в Токмаке до 11 человек, среди них было три ребенка.

По словам губернатора, администрация Токмака сейчас составляет списки на выплату материальной помощи: 1 млн руб. получат родственники погибших, 750 000 руб. – тяжелораненые, 500 000 руб. – имеющие травмы средней степени тяжести, 250 000 руб. – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.

ВСУ обстреляли жилой сектор Токмака Запорожской области 12 апреля. Балицкий тогда предупредил, что в регионе сохраняется угроза повторных ударов со стороны Украины, также он пообещал оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.

Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их результаты не признают. С 19 октября 2022 г. в новых субъектах России введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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