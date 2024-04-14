Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16
Количество погибших в результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой сектор Токмака увеличилось до 16 человек, рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале.
Спасатели достали из-под завалов домов четверых погибших, среди них один ребенок. Один пострадавший умер в больнице. В тяжелом состоянии остаются 12 человек, восемь переведены на стационарное лечение.
«Разбор завалов и поиски продолжаются», – уточнил Балицкий.
13 апреля Балицкий сообщил об увеличении числа погибших в Токмаке до 11 человек, среди них было три ребенка.
По словам губернатора, администрация Токмака сейчас составляет списки на выплату материальной помощи: 1 млн руб. получат родственники погибших, 750 000 руб. – тяжелораненые, 500 000 руб. – имеющие травмы средней степени тяжести, 250 000 руб. – получившие легкие ранения или контузию. Также будет оказана помощь утратившим жилье.
ВСУ обстреляли жилой сектор Токмака Запорожской области 12 апреля. Балицкий тогда предупредил, что в регионе сохраняется угроза повторных ударов со стороны Украины, также он пообещал оказать всестороннюю помощь родственникам погибших.
Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их результаты не признают. С 19 октября 2022 г. в новых субъектах России введено военное положение.