Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16

Территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками после начала специальной военной операции на Украине. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины их результаты не признают. С 19 октября 2022 г. в новых субъектах России введено военное положение.