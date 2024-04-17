Куренков доложил Путину, что выплаты получили 30 000 жителей Оренбуржья
Финансовую помощь получили 30 000 жителей Оренбургской области, пострадавших из-за паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России с членами правительства.
«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 000 человек», – доложил Куренков.
«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя. Только чтобы без пауз. Вода уходит – сразу комиссия должна работать», – обратился Владимир Путин к главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Министр финансов Оренбургской области Евгений Сеньчев 13 апреля заявил, что пострадавшим от паводка жителям региона перечислены выплаты на сумму 188,4 млн руб. По его словам, эти выплаты были осуществлены за шесть дней. Министр уточнил, что в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области объем средств регионального бюджета на выплаты пострадавшим в результате ЧС гражданам увеличен до 650 млн руб.
С начала апреля напряженная ситуация из-за паводка сохраняется в Оренбургской области, там действует ЧС федерального характера. По предварительной оценке, нанесенный региону ущерб составляет более 40 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «большая вода» также идет в сторону Курганской и Тюменской областей. В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.