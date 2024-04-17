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Куренков доложил Путину, что выплаты получили 30 000 жителей Оренбуржья

Ведомости

Финансовую помощь получили 30 000 жителей Оренбургской области, пострадавших из-за паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совещании президента России с членами правительства.

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 000 человек», – доложил Куренков. 

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. Вовремя. Только чтобы без пауз. Вода уходит – сразу комиссия должна работать», – обратился Владимир Путин к главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Министр финансов Оренбургской области Евгений Сеньчев 13 апреля заявил, что пострадавшим от паводка жителям региона перечислены выплаты на сумму 188,4 млн руб. По его словам, эти выплаты были осуществлены за шесть дней. Министр уточнил, что в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области объем средств регионального бюджета на выплаты пострадавшим в результате ЧС гражданам увеличен до 650 млн руб.

С начала апреля напряженная ситуация из-за паводка сохраняется в Оренбургской области, там действует ЧС федерального характера. По предварительной оценке, нанесенный региону ущерб составляет более 40 млрд руб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «большая вода» также идет в сторону Курганской и Тюменской областей. В целом, по данным МЧС, в 33 субъектах страны остаются подтопленными более 15 800 жилых и дачных домов, а также около 28 000 приусадебных участков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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