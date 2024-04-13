Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 188 млн рублей
Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области перечислены выплаты на сумму 188,4 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале министр финансов региона Евгений Сеньчев.
По его словам, эти выплаты были осуществлены за шесть дней. Министр уточнил, что в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области объем средств регионального бюджета на выплаты пострадавшим в результате ЧС гражданам увеличен до 650 млн руб.
В Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области сообщается, что паводковая ситуация остается сложной. По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 13 апреля на территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ зафиксировано подтопление 11 665 жилых домов (из них 132 – многоквартирных) и 18 669 приусадебных участков.
Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 1187 см, у Орска – 699 см. За текущие сутки вода ушла из 1401 жилого дома и 1203 приусадебных участков в семи населенных пунктах.
Всего из подтопленных домов и с приусадебных участков было эвакуировано 13 194 человека. Из них 1150, включая 220 детей, размещены в 38 пунктах временного размещения (ПВР).
В Оренбурге были затронуты паводком 3542 дома (из них 27 – многоквартирных) и 7623 приусадебных участка. Было эвакуировано 1582 человека, включая 327 детей. В пяти ПВР размещены 185 человек, включая 62 ребенка.
Поступило 283 934 заявления на выплаты.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.