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Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 188 млн рублей

Ведомости

Пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области перечислены выплаты на сумму 188,4 млн руб., сообщил в своем Telegram-канале министр финансов региона Евгений Сеньчев.

По его словам, эти выплаты были осуществлены за шесть дней. Министр уточнил, что в соответствии с постановлением правительства Оренбургской области объем средств регионального бюджета на выплаты пострадавшим в результате ЧС гражданам увеличен до 650 млн руб.

В Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области сообщается, что паводковая ситуация остается сложной. По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 13 апреля на территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ зафиксировано подтопление 11 665 жилых домов (из них 132 – многоквартирных) и 18 669 приусадебных участков.

Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 1187 см, у Орска – 699 см. За текущие сутки вода ушла из 1401 жилого дома и 1203 приусадебных участков в семи населенных пунктах.

Всего из подтопленных домов и с приусадебных участков было эвакуировано 13 194 человека. Из них 1150, включая 220 детей, размещены в 38 пунктах временного размещения (ПВР).

В Оренбурге были затронуты паводком 3542 дома (из них 27 – многоквартирных) и 7623 приусадебных участка. Было эвакуировано 1582 человека, включая 327 детей. В пяти ПВР размещены 185 человек, включая 62 ребенка.

Поступило 283 934 заявления на выплаты.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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