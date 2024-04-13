Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выплатили 188 млн рублей

В Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области сообщается, что паводковая ситуация остается сложной. По состоянию на 20:00 по местному времени (18:00 мск) 13 апреля на территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ зафиксировано подтопление 11 665 жилых домов (из них 132 – многоквартирных) и 18 669 приусадебных участков.