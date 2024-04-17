Глава СПЧ Фадеев предложил ввести плановое распределение трудовых мигрантов

При этом Фадеев подчеркнул, что работодатели обязаны обеспечивать приемлемые условия жизни трудовых мигрантов и соблюдать Трудовой кодекс. «Не секрет, что и в подвалах живут работники-мигранты, особенно в сфере ЖКХ», – сказал глава СПЧ, отметив недопустимость таких жилищных условий. Уравнение трудовых мигрантов в правах с российскими работниками (в том числе оплата переработок) может показать, что привлекать иностранцев «не так выгодно», сказал советник президента.