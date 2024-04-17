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Глава СПЧ Фадеев предложил ввести плановое распределение трудовых мигрантов

Ведомости

Распределение кадров из числа трудовых мигрантов в регионах должно проходить вместе с ростом производительности труда, сказал журналистам глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Миграционная политика должна исходить из решения конкретных народно-хозяйственных задач по отраслям и регионам, где действительно не хватает рабочей силы», – сказал глава СПЧ. Он отметил, что для отраслей хозяйств, которым требуется рабочая сила, необходимо разработать план для повышения производительности труда.

Фадеев также предложил создать государственный реестр работодателей, имеющих право привлекать иностранную рабочую силу. По мнению главы СПЧ, работодатели должны предъявить доказательства того, что им не удалось привлечь местные кадры. Использование местных работников должно стать «безусловным приоритетом», отметил председатель СПЧ. По его словам, в России необходимо создать рекрутинговый центр, который поможет привлечь кадры из российских регионов с «избыточными трудовыми ресурсами».

При этом Фадеев подчеркнул, что работодатели обязаны обеспечивать приемлемые условия жизни трудовых мигрантов и соблюдать Трудовой кодекс. «Не секрет, что и в подвалах живут работники-мигранты, особенно в сфере ЖКХ», – сказал глава СПЧ, отметив недопустимость таких жилищных условий. Уравнение трудовых мигрантов в правах с российскими работниками (в том числе оплата переработок) может показать, что привлекать иностранцев «не так выгодно», сказал советник президента.

Фадеев также напомнил об идее выдавать мигрантам российские паспорта одновременно с постановкой на воинский учет. Ранее глава СПЧ неоднократно высказывал такую инициативу.

Президент России Владимир Путин говорил о важности повышения производительности труда «с учетом демографических вызовов в ближайшие годы» на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России 4 апреля 2024 г., напомнил Фадеев. Наращивание производительности труда необходимо в силу «дефицита кадров», заявил глава государства в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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