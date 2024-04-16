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Патрушев призвал пресекать попытки формирования этнических анклавов

Ведомости

Нелегальная миграция остается питательной средой для террористической и экстремистской деятельности, попытки формирования этнических анклавов необходимо пресекать. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Архангельске, пишет ТАСС.

По его словам, на территорию Северо-Западного федерального округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев могут проникать причастные к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности. Работу по противодействию нелегальной миграции нужно усилить, а также своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению преступлений, добавил Патрушев.

11 апреля «Ведомости» писали, что Минцифры подготовило законопроект, согласно которому иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.

10 апреля сообщалось, что за пределы России выдворят 836 нелегальных мигрантов, выявленных в ходе рейда МВД в Москве. В рамках мероприятия было зафиксировано более 6000 нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в ходе рейда силовики обнаружили 22 мигранта, находящихся в розыске.

Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Задержанные в рамках дела о теракте являются гражданами Таджикистана. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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