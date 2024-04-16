Патрушев призвал пресекать попытки формирования этнических анклавов
Нелегальная миграция остается питательной средой для террористической и экстремистской деятельности, попытки формирования этнических анклавов необходимо пресекать. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Архангельске, пишет ТАСС.
По его словам, на территорию Северо-Западного федерального округа под видом трудовых мигрантов и вынужденных поселенцев могут проникать причастные к диверсионно-террористической и экстремистской деятельности. Работу по противодействию нелегальной миграции нужно усилить, а также своевременно выявлять среди мигрантов лиц, склонных к совершению преступлений, добавил Патрушев.
11 апреля «Ведомости» писали, что Минцифры подготовило законопроект, согласно которому иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи. Требование не будет распространяться на дипломатов, представителей международных организаций и беженцев.
10 апреля сообщалось, что за пределы России выдворят 836 нелегальных мигрантов, выявленных в ходе рейда МВД в Москве. В рамках мероприятия было зафиксировано более 6000 нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в ходе рейда силовики обнаружили 22 мигранта, находящихся в розыске.
Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Задержанные в рамках дела о теракте являются гражданами Таджикистана. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.