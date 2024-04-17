В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3
На юго-западе Японии произошло землетрясение с магнитудой 6,3, пишет агентство AFP со ссылкой на данные геологической службы США.
Эпицентр толчков находился на глубине около 25 км в канале, разделяющем острова Кюсю и Сикоку. Он находился в 18 км к западу от Увадзимы с населением почти 80 000 человек. Предупреждений о цунами или сообщений об ущербе не поступало.
Утром 3 апреля землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от восточного побережья Тайваня. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали более 1000 человек.
Японские сейсмологи отмечали, что в регионе ближайшее время будет сохраняться опасность аналогичных по силе землетрясений.
5 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Нью-Йорка, возле станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси. Европейский средиземноморский сейсмологический центр первоначально оценил землетрясение в 5,5 балла по шкале Рихтера.