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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Ведомости

На юго-западе Японии произошло землетрясение с магнитудой 6,3, пишет агентство AFP со ссылкой на данные геологической службы США.

Эпицентр толчков находился на глубине около 25 км в канале, разделяющем острова Кюсю и Сикоку. Он находился в 18 км к западу от Увадзимы с населением почти 80 000 человек. Предупреждений о цунами или сообщений об ущербе не поступало.

Утром 3 апреля землетрясение магнитудой 7,2 произошло недалеко от восточного побережья Тайваня. Очаг залегал на глубине 15,5 км, эпицентр находился примерно в 25 км от города Хуалянь. За ним последовали сотни афтершоков. По данным Тайваньского метеорологического управления, это самое сильное землетрясение на острове как минимум за последние 25 лет. В результате землетрясения на Тайване пострадали более 1000 человек.

Японские сейсмологи отмечали, что в регионе ближайшее время будет сохраняться опасность аналогичных по силе землетрясений.

5 апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло недалеко от Нью-Йорка, возле станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси. Европейский средиземноморский сейсмологический центр первоначально оценил землетрясение в 5,5 балла по шкале Рихтера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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