В Москве проведут рейд по профилактике нарушений при езде на электросамокатах
С 19 по 21 апреля московская Госавтоинспекция проведет рейд по профилактике нарушений при езде на электросамокатах, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.
Рейд также будет направлен на профилактику нарушений велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Целью рейда является повышение безопасности людей, в том числе детей, использующих СИМ, а также профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД, добавили в инспекции.
Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства ранее получили в России статус средства индивидуальной мобильности. Правительство утвердило соответствующие изменения в ПДД. В частности, сообщалось, что движение СИМ теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в Москве и других городах фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом. По его мнению, компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов.
16 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде. В частности, превышение скорости будет наказываться штрафом до 5000 руб., а штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3000 руб.