В Москве проведут рейд по профилактике нарушений при езде на электросамокатах

16 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде. В частности, превышение скорости будет наказываться штрафом до 5000 руб., а штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3000 руб.