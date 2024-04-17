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В Москве проведут рейд по профилактике нарушений при езде на электросамокатах

Ведомости

С 19 по 21 апреля московская Госавтоинспекция проведет рейд по профилактике нарушений при езде на электросамокатах, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

Рейд также будет направлен на профилактику нарушений велосипедистами и пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ). Целью рейда является повышение безопасности людей, в том числе детей, использующих СИМ, а также профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД, добавили в инспекции.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства ранее получили в России статус средства индивидуальной мобильности. Правительство утвердило соответствующие изменения в ПДД. В частности, сообщалось, что движение СИМ теперь будет регулироваться специальными дорожными знаками.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что в Москве и других городах фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в два раза, в том числе со смертельным исходом. По его мнению, компании, предоставляющие услуги проката, должны нести ответственность за ДТП с участием электросамокатов.

16 апреля в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и велосипедами, в том числе за езду в нетрезвом виде. В частности, превышение скорости будет наказываться штрафом до 5000 руб., а штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек составит до 3000 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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