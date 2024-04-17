Бывший главный нотариус Подмосковья Станислав Смирнов осужден по делу о подкупе

Как установило следствие, в сентябре 2021 г. Смирнов, узнав о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса, потребовал передать ему 5 млн руб. за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность. Денежные средства он позже получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.