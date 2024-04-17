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Бывший главный нотариус Подмосковья Станислав Смирнов осужден по делу о подкупе

Ведомости

Замоскворецкий районный суд признал экс-президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также штрафу в 25 млн руб. в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Наказание Смирнов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он также на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением деятельности организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях.

Уголовное дело в отношении Смирнова было возбуждено в сентябре 2022 г. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).

Как установило следствие, в сентябре 2021 г. Смирнов, узнав о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса, потребовал передать ему 5 млн руб. за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность. Денежные средства он позже получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

5 апреля «Ведомости» писали, что в Минюсте рассчитывают усилить госрегулирование деятельности нотариусов. Так, ведомство готовит закон, которым предлагается ввести госрегулирование тарифов. Помимо этого министерство хочет наделить себя правом лишения нотариусов их статуса. Как рассказал замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антон Бенов на круглом столе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, первый драфт законопроекта будет готов к концу апреля. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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