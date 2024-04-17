Бывший главный нотариус Подмосковья Станислав Смирнов осужден по делу о подкупе
Замоскворецкий районный суд признал экс-президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к пяти годам лишения свободы, а также штрафу в 25 млн руб. в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Наказание Смирнов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Согласно приговору, он также на три года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением деятельности организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях.
Уголовное дело в отношении Смирнова было возбуждено в сентябре 2022 г. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).
Как установило следствие, в сентябре 2021 г. Смирнов, узнав о заинтересованности женщины в назначении ее сына на должность нотариуса, потребовал передать ему 5 млн руб. за способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на вакантную должность. Денежные средства он позже получил в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.
5 апреля «Ведомости» писали, что в Минюсте рассчитывают усилить госрегулирование деятельности нотариусов. Так, ведомство готовит закон, которым предлагается ввести госрегулирование тарифов. Помимо этого министерство хочет наделить себя правом лишения нотариусов их статуса. Как рассказал замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Антон Бенов на круглом столе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации, первый драфт законопроекта будет готов к концу апреля.