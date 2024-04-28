«РИА Новости»: с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержан его брат
Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле» гражданином Таджикистана Джумохоном Курбоновым был задержан его брат, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника хостела, в котором проживали братья.
«Его задержали с братом», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что брат Курбонова в хостел не возвращался.
27 апреля Басманный суд Москвы заключил Курбонова под стражу до 22 мая. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).
По данным следствия, Курбанов предоставлял финансирование для подготовки теракта, обеспечивал участников организованной группы средствами связи и регулярно оплачивал для них услуги.
ТАСС со ссылкой на оглашенные материалы дела сообщал, что Курбонов находился и работал в России нелегально, проживая в одном из хостелов Москвы.
Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Неизвестные вооруженные мужчины начали стрельбу в концертном зале перед выступлением группы «Пикник», после чего возник пожар. Погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 подозреваемых, включая четырех непосредственных участников атаки.