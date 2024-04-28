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«РИА Новости»: с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержан его брат

Ведомости

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус сити холле» гражданином Таджикистана Джумохоном Курбоновым был задержан его брат, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника хостела, в котором проживали братья.

«Его задержали с братом», – сказал собеседник агентства. Он уточнил, что брат Курбонова в хостел не возвращался.

27 апреля Басманный суд Москвы заключил Курбонова под стражу до 22 мая. Его обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку).

По данным следствия, Курбанов предоставлял финансирование для подготовки теракта, обеспечивал участников организованной группы средствами связи и регулярно оплачивал для них услуги.

ТАСС со ссылкой на оглашенные материалы дела сообщал, что Курбонов находился и работал в России нелегально, проживая в одном из хостелов Москвы.

Теракт в «Крокус сити холле» подмосковного Красногорска произошел вечером 22 марта. Неизвестные вооруженные мужчины начали стрельбу в концертном зале перед выступлением группы «Пикник», после чего возник пожар. Погибли 145 человек. 23 марта ФСБ задержала 11 подозреваемых, включая четырех непосредственных участников атаки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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