Bloomberg: возвращение релокантов способствует укреплению экономики РФ
Релоканты, покинувшие Россию в 2022 г., возвращаются на Родину и способствуют укреплению экономики РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg,
Возвращающиеся на Родину эмигранты помогают России преодолевать санкции и добиваться хороших экономических показателей. По оценкам Bloomberg Economics, обратная миграция, вероятно, добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста России в 2023 г. При этом вернувшиеся сотрудники составляют только 0,3% от общего числа занятых, что мало способствует снижению дефицита на рынке труда.
Агентство пишет, что многие «решают покончить с самоизгнанием», столкнувшись с отказами при продлении вида на жительство, трудностями с работой и переводом денег за границу, а также с ограниченным числом мест, где их по-прежнему принимают.
Сейчас, по информации издания, поток релокантов «замедлился, если не обратился вспять». По словам главы одной из московских фирм по переезду Finion Вячеслава Картамышева, в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 г.
После объявления о начале спецоперации на Украине в России случилось несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, в 2022 г. Россию покинули 668 400 человек. В конце 2023 г. «Известия» писали, что порядка 40% релокантов, которые уехали в 2022 г., вернулись в Россию.