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Bloomberg: возвращение релокантов способствует укреплению экономики РФ

Ведомости

Релоканты, покинувшие Россию в 2022 г., возвращаются на Родину и способствуют укреплению экономики РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg,

Возвращающиеся на Родину эмигранты помогают России преодолевать санкции и добиваться хороших экономических показателей. По оценкам Bloomberg Economics, обратная миграция, вероятно, добавила от одной пятой до одной трети к 3,6% годового экономического роста России в 2023 г. При этом вернувшиеся сотрудники составляют только 0,3% от общего числа занятых, что мало способствует снижению дефицита на рынке труда.

Агентство пишет, что многие «решают покончить с самоизгнанием», столкнувшись с отказами при продлении вида на жительство, трудностями с работой и переводом денег за границу, а также с ограниченным числом мест, где их по-прежнему принимают.

Сейчас, по информации издания, поток релокантов «замедлился, если не обратился вспять». По словам главы одной из московских фирм по переезду Finion Вячеслава Картамышева, в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 г.

После объявления о начале спецоперации на Украине в России случилось несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, в 2022 г. Россию покинули 668 400 человек. В конце 2023 г. «Известия» писали, что порядка 40% релокантов, которые уехали в 2022 г., вернулись в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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