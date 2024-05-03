В Кремле назвали причины массового возвращения релокантов в Россию
В России больше возможностей для успешного и безопасного ведения бизнеса, поэтому уехавшие за рубеж граждане постепенно возвращаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей, у себя дома всегда это делать надежнее. Динамика развития нашей экономики предоставляет для бизнеса больше возможностей», – ответил Песков на вопрос журналистов, видят ли в Кремле тенденцию массового возвращения релокантов и с чем связывают это явление.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что покинувшие Россию в 2022 г. граждане возвращаются на Родину, поскольку многие из них столкнулись с отказами при продлении вида на жительство, трудностями с работой и переводом денег за границу. Поток релокантов «замедлился, если не обратился вспять», пишет издание.
После объявления о начале спецоперации на Украине в России случилось несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала боевых действий, весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, за указанный год Россию покинули 668 400 человек. Как сообщил глава одной из московских фирм по переезду Finion Вячеслав Картамышев, сейчас в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 г.