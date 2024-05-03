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В Кремле назвали причины массового возвращения релокантов в Россию

Ведомости

В России больше возможностей для успешного и безопасного ведения бизнеса, поэтому уехавшие за рубеж граждане постепенно возвращаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее, у нас больше возможностей, у себя дома всегда это делать надежнее. Динамика развития нашей экономики предоставляет для бизнеса больше возможностей», – ответил Песков на вопрос журналистов, видят ли в Кремле тенденцию массового возвращения релокантов и с чем связывают это явление.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что покинувшие Россию в 2022 г. граждане возвращаются на Родину, поскольку многие из них столкнулись с отказами при продлении вида на жительство, трудностями с работой и переводом денег за границу. Поток релокантов «замедлился, если не обратился вспять», пишет издание.

После объявления о начале спецоперации на Украине в России случилось несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала боевых действий, весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, за указанный год Россию покинули 668 400 человек. Как сообщил глава одной из московских фирм по переезду Finion Вячеслав Картамышев, сейчас в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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