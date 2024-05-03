В Кремле назвали причины массового возвращения релокантов в Россию

После объявления о начале спецоперации на Украине в России случилось несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала боевых действий, весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, за указанный год Россию покинули 668 400 человек. Как сообщил глава одной из московских фирм по переезду Finion Вячеслав Картамышев, сейчас в Россию вернулись примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 г.