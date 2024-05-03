Суд в Москве арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ за дискредитацию ВС РФ

28 апреля сообщалось, что в Москве на 46 суток арестовали украинского гражданина и студента факультета фундаментальной медицины МГУ за поддержку Украины и непредъявление документов полиции. Позже были проверены социальные сети студента: он публиковал пост в поддержку Украины и экстремистские лозунги. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Свою вину украинец не признал.