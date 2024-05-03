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Суд в Москве арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ Данила Морозова за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Морозова признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Суд установил, что юноша разместил в Telegram-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы, «выражающие негативное отношение к проводимой спецоперации на территории Украины». Кроме того, Морозов опубликовал еще один пост, содержащий символику и атрибут ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).

Помимо административного ареста суд назначил студенту штраф в размере 50 000 руб.

2 мая ТАСС сообщил, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала решение Тверского районного суда оштрафовать ее на 50 000 руб. за дискредитацию российской армии.

28 апреля сообщалось, что в Москве на 46 суток арестовали украинского гражданина и студента факультета фундаментальной медицины МГУ за поддержку Украины и непредъявление документов полиции. Позже были проверены социальные сети студента: он публиковал пост в поддержку Украины и экстремистские лозунги. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Свою вину украинец не признал.

23 апреля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф главному редактору «Петербургского театрального журнала» Марине Дмитриевской по делу о дискредитации армии России. Дмитриевскую привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Суд назначил театроведу штраф в размере 30 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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