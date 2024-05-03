Суд в Москве арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ за дискредитацию ВС РФ
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток студента НИУ ВШЭ Данила Морозова за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Морозова признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Суд установил, что юноша разместил в Telegram-канале «Оперуполномоченный в отставке» материалы, «выражающие негативное отношение к проводимой спецоперации на территории Украины». Кроме того, Морозов опубликовал еще один пост, содержащий символику и атрибут ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским в России).
Помимо административного ареста суд назначил студенту штраф в размере 50 000 руб.
2 мая ТАСС сообщил, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева обжаловала решение Тверского районного суда оштрафовать ее на 50 000 руб. за дискредитацию российской армии.
28 апреля сообщалось, что в Москве на 46 суток арестовали украинского гражданина и студента факультета фундаментальной медицины МГУ за поддержку Украины и непредъявление документов полиции. Позже были проверены социальные сети студента: он публиковал пост в поддержку Украины и экстремистские лозунги. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Свою вину украинец не признал.
23 апреля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный штраф главному редактору «Петербургского театрального журнала» Марине Дмитриевской по делу о дискредитации армии России. Дмитриевскую привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Суд назначил театроведу штраф в размере 30 000 руб.