Мишустин распорядился отмечать День математика в России 1 декабря
В России появится новый профессиональный праздник – День математика, он будет отмечаться 1 декабря, в день рождения русского математика Николая Лобачевского, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Закрепить праздник в календаре распорядился премьер-министр Михаил Мишустин. В своем распоряжении глава правительства поручил Министерству просвещения РФ в течение двух месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом, отметили в пресс-службе кабмина.
Установить в России День математика ранее предложил правительству ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Впервые инициатива прозвучала в МГУ в ноябре 2023 г. ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, добавили в правительстве.