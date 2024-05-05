Мишустин распорядился отмечать День математика в России 1 декабря

Установить в России День математика ранее предложил правительству ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Впервые инициатива прозвучала в МГУ в ноябре 2023 г. ходе Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, добавили в правительстве.