Минцифры намерено расширить перечень данных для передачи силовикам
Минцифры намерено расширить перечень информации о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять для силовых органов и передавать по их требованию, соответствующий проект поправок был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Первым на документ обратил внимание Forbes.
Министерство предложило дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы распространения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и ресурса ОРИ.
Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах невозможно выявить конкретного пользователя при размещении противоправного контента. Отмечается, что правила хранения данных для ОРИ вступили в силу 1 июля 2018 г., сейчас в них вносятся технические правки. Эта мера направлена на повышение раскрываемости преступлений в интернете, а также защиту данных пользователей от мошенников.
3 мая в Минцифры предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам на сумму до 2 млн руб. Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. для юридических лиц.
«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.
Министерство также предлагало от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать).