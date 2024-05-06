Минцифры намерено расширить перечень данных для передачи силовикам

Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах невозможно выявить конкретного пользователя при размещении противоправного контента. Отмечается, что правила хранения данных для ОРИ вступили в силу 1 июля 2018 г., сейчас в них вносятся технические правки. Эта мера направлена на повышение раскрываемости преступлений в интернете, а также защиту данных пользователей от мошенников.