Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минцифры намерено расширить перечень данных для передачи силовикам

Ведомости

Минцифры намерено расширить перечень информации о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять для силовых органов и передавать по их требованию, соответствующий проект поправок был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Первым на документ обратил внимание Forbes.

Министерство предложило дополнить перечень информации, которую должны хранить организаторы распространения информации (ОРИ), номером сетевого порта пользователя и ресурса ОРИ.

Согласно пояснительной записке, из-за отсутствия у силовых органов расширенных сведений об IP-адресах невозможно выявить конкретного пользователя при размещении противоправного контента. Отмечается, что правила хранения данных для ОРИ вступили в силу 1 июля 2018 г., сейчас в них вносятся технические правки. Эта мера направлена на повышение раскрываемости преступлений в интернете, а также защиту данных пользователей от мошенников.

3 мая в Минцифры предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам на сумму до 2 млн руб. Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 000 до 200 000 руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. для юридических лиц.

«Ведомости» со ссылкой на предложенный Минцифры законопроект писали, что иностранцы, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Министерство также предлагало от сотовых операторов включать в договоры об оказании услуг связи с иностранцами уникальный код устройства (IMEI; код мобильного гаджета, позволяющий его идентифицировать).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных