Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва из-за забастовки

Согласно официальному заявлению гильдии, в соглашении учтены все ключевые требования профсоюза. В частности, увеличен размер минимальной ставки и впервые вводится бонус актерам за трансляцию проектов с их участием на стримингах. В договор включена система защиты прав актеров от использования их визуальных образов искусственным интеллектом. Общая стоимость договора оценена в более чем $1 млрд.