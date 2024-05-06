Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва из-за забастовки
Группа работников французской киноиндустрии намерена устроить забастовку в период проведения 77-го Каннского кинофестиваля, сообщает Le Parisien.
Коллектив Sous les ecrans la deche («Безденежье под экранами») жалуется на бедственное положение киноработников, которые задействованы в организации мероприятий Каннского кинофестиваля. В силу непостоянного характера их деятельности сотрудники мероприятия периодически находятся в статусе безработных.
«Наши предупреждения и требования до сих пор были встречены с вежливой благожелательностью, но никаких конкретных предложений ни Национальный центр кинематографии, ни министерство культуры не выдвинули», – говорится в сообщении.
В контексте крайней уязвимости и необходимости защиты профессионального мастерства коллектив киноработников на общем собрании проголосовал за объявление забастовки всех сотрудников Каннского кинофестиваля и параллельных секций. Протест не поставит под угрозу открытие фестиваля, но может повлиять на его проведение.
Организаторы Каннского кинофестиваля пока не прокомментировали предстоящую забастовку сотрудников киноиндустрии. Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 г.
9 ноября 2023 г. Deadline сообщило, что Гильдия актеров США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA) достигла предварительного соглашения с голливудскими продюсерами и прекратила забастовку, которая продолжалась 118 дней.
Согласно официальному заявлению гильдии, в соглашении учтены все ключевые требования профсоюза. В частности, увеличен размер минимальной ставки и впервые вводится бонус актерам за трансляцию проектов с их участием на стримингах. В договор включена система защиты прав актеров от использования их визуальных образов искусственным интеллектом. Общая стоимость договора оценена в более чем $1 млрд.
В результате забастовки были заморожены десятки проектов (в их числе – восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима», новые сезоны «Очень странных дел» и «Белого лотоса»), отменены или перенесены премьеры релизов, пересмотрены программы крупнейших фестивалей в Венеции, Торонто и др.