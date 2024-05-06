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Каннский кинофестиваль оказался под угрозой срыва из-за забастовки

Ведомости

Группа работников французской киноиндустрии намерена устроить забастовку в период проведения 77-го Каннского кинофестиваля, сообщает Le Parisien.

Коллектив Sous les ecrans la deche («Безденежье под экранами») жалуется на бедственное положение киноработников, которые задействованы в организации мероприятий Каннского кинофестиваля. В силу непостоянного характера их деятельности сотрудники мероприятия периодически находятся в статусе безработных.

«Наши предупреждения и требования до сих пор были встречены с вежливой благожелательностью, но никаких конкретных предложений ни Национальный центр кинематографии, ни министерство культуры не выдвинули», – говорится в сообщении.

В контексте крайней уязвимости и необходимости защиты профессионального мастерства коллектив киноработников на общем собрании проголосовал за объявление забастовки всех сотрудников Каннского кинофестиваля и параллельных секций. Протест не поставит под угрозу открытие фестиваля, но может повлиять на его проведение.

Организаторы Каннского кинофестиваля пока не прокомментировали предстоящую забастовку сотрудников киноиндустрии. Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 г.

9 ноября 2023 г. Deadline сообщило, что Гильдия актеров США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA) достигла предварительного соглашения с голливудскими продюсерами и прекратила забастовку, которая продолжалась 118 дней.

Согласно официальному заявлению гильдии, в соглашении учтены все ключевые требования профсоюза. В частности, увеличен размер минимальной ставки и впервые вводится бонус актерам за трансляцию проектов с их участием на стримингах. В договор включена система защиты прав актеров от использования их визуальных образов искусственным интеллектом. Общая стоимость договора оценена в более чем $1 млрд.

В результате забастовки были заморожены десятки проектов (в их числе – восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима», новые сезоны «Очень странных дел» и «Белого лотоса»), отменены или перенесены премьеры релизов, пересмотрены программы крупнейших фестивалей в Венеции, Торонто и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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