Мурашко и Москалькова договорились о взаимодействии в сфере здравоохранения
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.
Соглашение подразумевает совместные приемы граждан и рассмотрение обращений. Кроме того, ведомства планируют организовывать общие мероприятия по охране здоровья.
Мурашко отметил, что сегодня в России по поручению президента РФ реализуется большое количество национальных проектов, которые направлены на доступность медицины во всех регионах. Он добавил, что взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам человека позволит построить работу Минздрава и Росздравнадзора таким образом, чтобы были соблюдены все права пациента.
Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что вопрос о доступности и качества медпомощи стал особенно актуален в условиях спецоперации. По ее словам, в аппарат поступает много просьб об оказании помощи тем, кто демобилизован и нуждается в реабилитации.
Ранее Минфин отчитался об исполнении национальных проектов по состоянию на 1 марта 2024 г. По данным ведомства, на нацпроект «Здравоохранение» к марту было израсходовано 58,3 млрд руб. из 287,5 млрд заложенных. Больше всего средств было направлено на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 35,6 млрд руб.