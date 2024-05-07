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Мурашко и Москалькова договорились о взаимодействии в сфере здравоохранения

Ведомости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии в сфере здравоохранения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ. 

Соглашение подразумевает совместные приемы граждан и рассмотрение обращений. Кроме того, ведомства планируют организовывать общие мероприятия по охране здоровья. 

Мурашко отметил, что сегодня в России по поручению президента РФ реализуется большое количество национальных проектов, которые направлены на доступность медицины во всех регионах. Он добавил, что взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам человека позволит построить работу Минздрава и Росздравнадзора таким образом, чтобы были соблюдены все права пациента.

Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что вопрос о доступности и качества медпомощи стал особенно актуален в условиях спецоперации. По ее словам, в аппарат поступает много просьб об оказании помощи тем, кто демобилизован и нуждается в реабилитации. 

Ранее Минфин отчитался об исполнении национальных проектов по состоянию на 1 марта 2024 г. По данным ведомства, на нацпроект «Здравоохранение» к марту было израсходовано 58,3 млрд руб. из 287,5 млрд заложенных. Больше всего средств было направлено на федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 35,6 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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