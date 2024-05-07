Мурашко и Москалькова договорились о взаимодействии в сфере здравоохранения

Мурашко отметил, что сегодня в России по поручению президента РФ реализуется большое количество национальных проектов, которые направлены на доступность медицины во всех регионах. Он добавил, что взаимодействие с аппаратом уполномоченного по правам человека позволит построить работу Минздрава и Росздравнадзора таким образом, чтобы были соблюдены все права пациента.