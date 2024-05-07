Суд в Москве арестовал американца на 10 суток за мелкое хулиганство
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Никума Ульяма Рассела за мелкое хулиганство. Информация об этом опубликована в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Рассел признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
«В соответствии с протоколом об административном правонарушении гражданин США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории, в обнаженном виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку», – говорится в сообщении.
По данным ТАСС, Рассел жил в России у знакомых и подрабатывал в Москве репетитором английского языка. Он имеет многократную туристическую визу на шесть месяцев.