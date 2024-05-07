Президент присудил премию Жукова военным академии Генштаба ВС РФ

В мае 2023 г. Путин удостоил госпремии Жукова сотрудников Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского (за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля»), а также Военно-медицинского музея Минобороны (за цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Премию также получили Андрей Белый, гендиректор Студии архитектуры Андрея Белого, и Алексей Чебаненко, художник студии военных художников имени Грекова Минобороны (за скульптурную композицию «Маршал Советского Союза Василевский А.М.»).