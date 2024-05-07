Президент присудил премию Жукова военным академии Генштаба ВС РФ
Президент России Владимир Путин присудил государственную премию имени Жукова ряду военнослужащих Военной академии Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ и нескольким военным художникам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Госпремии были удостоены заместитель начальника Военной академии по научной работе Александр Сержантов, начальник кафедры военного управления Александр Смолов, начальник военного института (управления национальной обороной) – заместитель начальника Военной академии Сергей Мажуга, начальник пятого Центра военно-стратегических исследований Олег Оплеснин, а также старший научный сотрудник Центра Анатолий Соколов – за монографию «Сирийский гамбит: черные начинают и проигрывают. Итоги, уроки, прогнозы».
Кроме того, госпремию в области литературы и искусства присвоили сотрудникам Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Дмитрию Ананьеву, Илье Лебедеву, Александру Сытову, Леониду Штрикману – за монументальное живописное полотно «Парад Победы 24 июня 1945 г.».
В мае 2023 г. Путин удостоил госпремии Жукова сотрудников Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского (за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля»), а также Военно-медицинского музея Минобороны (за цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Премию также получили Андрей Белый, гендиректор Студии архитектуры Андрея Белого, и Алексей Чебаненко, художник студии военных художников имени Грекова Минобороны (за скульптурную композицию «Маршал Советского Союза Василевский А.М.»).