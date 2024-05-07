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Президент присудил премию Жукова военным академии Генштаба ВС РФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин присудил государственную премию имени Жукова ряду военнослужащих Военной академии Генштаба вооруженных сил (ВС) РФ и нескольким военным художникам. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госпремии были удостоены заместитель начальника Военной академии по научной работе Александр Сержантов, начальник кафедры военного управления Александр Смолов, начальник военного института (управления национальной обороной) – заместитель начальника Военной академии Сергей Мажуга, начальник пятого Центра военно-стратегических исследований Олег Оплеснин, а также старший научный сотрудник Центра Анатолий Соколов – за монографию «Сирийский гамбит: черные начинают и проигрывают. Итоги, уроки, прогнозы».

Кроме того, госпремию в области литературы и искусства присвоили сотрудникам Студии военных художников имени Грекова Минобороны РФ Дмитрию Ананьеву, Илье Лебедеву, Александру Сытову, Леониду Штрикману – за монументальное живописное полотно «Парад Победы 24 июня 1945 г.».

В мае 2023 г. Путин удостоил госпремии Жукова сотрудников Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского (за работу «Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения раненых и больных кардиологического профиля»), а также Военно-медицинского музея Минобороны (за цикл научных и публицистических работ по увековечению памяти медиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). Премию также получили Андрей Белый, гендиректор Студии архитектуры Андрея Белого, и Алексей Чебаненко, художник студии военных художников имени Грекова Минобороны (за скульптурную композицию «Маршал Советского Союза Василевский А.М.»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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