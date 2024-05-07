В ГД внесут законопроект об участии РАН в экспертизе школьных учебников
Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников и учебных пособий, рассказала глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает ТАСС.
Изменения предлагается внести в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ закрепит участие РАН в проводимой Минпросвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включенных в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования.
Гумерова напомнила, что до 2019 г. академия проводила экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия их содержания современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. По ее словам, за время проведения экспертизы ученые РАН проделали огромную работу по улучшению качества школьной литературы, что повлияло на систему образования в целом.
«Накопленный Российской академией наук опыт организации и проведения научной экспертизы учебников необходимо использовать и в дальнейшем», – отметила глава комитета СФ.
30 января президент России Владимир Путин согласился обсудить с коллегами предложение руководителя РАН Геннадия Красникова вернуть экспертизу школьных учебников, которую организация делала до 2018 г.
Расходы на финансирование РАН в этом году выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб., в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам.