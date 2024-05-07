В ГД внесут законопроект об участии РАН в экспертизе школьных учебников

Гумерова напомнила, что до 2019 г. академия проводила экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия их содержания современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. По ее словам, за время проведения экспертизы ученые РАН проделали огромную работу по улучшению качества школьной литературы, что повлияло на систему образования в целом.