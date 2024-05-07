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В ГД внесут законопроект об участии РАН в экспертизе школьных учебников

Ведомости

Сенаторы во главе с председателем Совета Федерации (СФ) Валентиной Матвиенко разработали и внесут в Госдуму поправки, закрепляющие участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников и учебных пособий, рассказала глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает ТАСС.

Изменения предлагается внести в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ закрепит участие РАН в проводимой Минпросвещения РФ экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, включенных в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования.

Гумерова напомнила, что до 2019 г. академия проводила экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия их содержания современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. По ее словам, за время проведения экспертизы ученые РАН проделали огромную работу по улучшению качества школьной литературы, что повлияло на систему образования в целом.

«Накопленный Российской академией наук опыт организации и проведения научной экспертизы учебников необходимо использовать и в дальнейшем», – отметила глава комитета СФ.

30 января президент России Владимир Путин согласился обсудить с коллегами предложение руководителя РАН Геннадия Красникова вернуть экспертизу школьных учебников, которую организация делала до 2018 г.

8 февраля Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 000 руб.

Расходы на финансирование РАН в этом году выросли за счет федерального бюджета по сравнению с прошлым годом почти до 6 млрд руб., в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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