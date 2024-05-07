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Экс-глава ФГБУ «ФЦАО» арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Об этом сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.

Новиков арестован по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Новикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Собеседник ТАСС добавил, что по делу арестованы еще два фигуранта – бывший заместитель Новикова и друг. Ущерб от их действий оценивается примерно в 370 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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