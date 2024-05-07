Экс-глава ФГБУ «ФЦАО» арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Новикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Собеседник ТАСС добавил, что по делу арестованы еще два фигуранта – бывший заместитель Новикова и друг. Ущерб от их действий оценивается примерно в 370 млн руб.