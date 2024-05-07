Экс-глава ФГБУ «ФЦАО» арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Об этом сообщается на портале столичных судов общей юрисдикции.
Новиков арестован по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что Новикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Собеседник ТАСС добавил, что по делу арестованы еще два фигуранта – бывший заместитель Новикова и друг. Ущерб от их действий оценивается примерно в 370 млн руб.