Подозреваемого в убийстве россиянок в Турции задержали в Германии
47-летнего гражданина Литвы Андрея Куслевича (Кушлевича), подозреваемого в жестоком убийстве своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее дочери Даяны в Турции, задержали в Германии. Об этом сообщает турецкий телеканал Kent TV.
Тела агента по недвижимости в Бодруме Ирины Двизовой и ее дочери были найдены завернутыми в простыню в обрыве на краю дороги Тавшанбурну в районе Ичмелер 28 ноября 2023 г. В доме, где жили мать и дочь, обнаружили следы крови. Тела Двизовых были похоронены в России.
В ходе расследования было установлено, что бывший муж россиянки Андрей Кушлевич въехал в Турцию 20 ноября 2023 г. через пограничный пункт Эдирне на автомобиле с литовской регистрацией, остановился в отеле в Бодруме, а затем покинул этот район на автомобиле, принадлежащем Двизовой. 24 ноября 2023 г. из аэропорта Анкары Эсенбога он перебрался во Францию и оттуда в Литву вместе с общим с Двизовой 5-летним сыном.