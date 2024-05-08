Подозреваемого в убийстве россиянок в Турции задержали в Германии

В ходе расследования было установлено, что бывший муж россиянки Андрей Кушлевич въехал в Турцию 20 ноября 2023 г. через пограничный пункт Эдирне на автомобиле с литовской регистрацией, остановился в отеле в Бодруме, а затем покинул этот район на автомобиле, принадлежащем Двизовой. 24 ноября 2023 г. из аэропорта Анкары Эсенбога он перебрался во Францию и оттуда в Литву вместе с общим с Двизовой 5-летним сыном.