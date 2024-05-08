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Подозреваемого в убийстве россиянок в Турции задержали в Германии

Ведомости

47-летнего гражданина Литвы Андрея Куслевича (Кушлевича), подозреваемого в жестоком убийстве своей бывшей жены Ирины Двизовой и ее дочери Даяны в Турции, задержали в Германии. Об этом сообщает турецкий телеканал Kent TV.

Тела агента по недвижимости в Бодруме Ирины Двизовой и ее дочери были найдены завернутыми в простыню в обрыве на краю дороги Тавшанбурну в районе Ичмелер 28 ноября 2023 г. В доме, где жили мать и дочь, обнаружили следы крови. Тела Двизовых были похоронены в России.

В ходе расследования было установлено, что бывший муж россиянки Андрей Кушлевич въехал в Турцию 20 ноября 2023 г. через пограничный пункт Эдирне на автомобиле с литовской регистрацией, остановился в отеле в Бодруме, а затем покинул этот район на автомобиле, принадлежащем Двизовой. 24 ноября 2023 г. из аэропорта Анкары Эсенбога он перебрался во Францию и оттуда в Литву вместе с общим с Двизовой 5-летним сыном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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