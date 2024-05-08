Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме в условиях непогоды
Аэропорты московского региона на 16:30 мск работают в штатном режиме, рейсы в связи с непогодой не отменялись. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты московского региона ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский") на 16:30 МСК работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям и уходов самолетов на запасные аэродромы нет», – сказал он.
Представитель Росавиации также подчеркнул, что службы аэропортов оснащены всеми необходимыми силами и средствами для работы в условиях непогоды.
7 и 8 мая Москву накрыл снегопад. В настоящее время в столице также наблюдается северо-западный ветер 7-12 м/c (местами с порывами до 17 м/c). Из-за похолодания в городе вновь включили отопление.