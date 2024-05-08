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Экс-гендиректор НДК Ремизов вновь арестован по решению суда

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Национальной девелоперской компании» (НДК) Константина Ремизова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), до 30 июня 2024 г., сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Ремизову Константину Валентиновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 июня 2024 г.», – указано в сообщении.

Ремизову также вменяется приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

В конце 2021 г. бизнесмен получил восемь лет колонии за особо крупное мошенничество при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе Подмосковья. Потом Верховный суд (ВС) России отменил приговор и направил в прокуратуру на доследование.

«Коммерсант» в начале 2024 г. писал, что решение ВС об отмене приговора Ремизову было обосновано тем фактом, что выносивший приговор Тверской суд и апелляционная и кассационная инстанции проигнорировали лишение следователем возможности воспользоваться услугами адвокатов обвиняемому. С ходатайством о проверке законности вынесенного в отношении бизнесмена приговора в ВС обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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