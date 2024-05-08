Экс-гендиректор НДК Ремизов вновь арестован по решению суда
Савеловский районный суд Москвы арестовал бывшего генерального директора «Национальной девелоперской компании» (НДК) Константина Ремизова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), до 30 июня 2024 г., сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Ремизову Константину Валентиновичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 июня 2024 г.», – указано в сообщении.
Ремизову также вменяется приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ).
В конце 2021 г. бизнесмен получил восемь лет колонии за особо крупное мошенничество при строительстве элитного ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцовском городском округе Подмосковья. Потом Верховный суд (ВС) России отменил приговор и направил в прокуратуру на доследование.
«Коммерсант» в начале 2024 г. писал, что решение ВС об отмене приговора Ремизову было обосновано тем фактом, что выносивший приговор Тверской суд и апелляционная и кассационная инстанции проигнорировали лишение следователем возможности воспользоваться услугами адвокатов обвиняемому. С ходатайством о проверке законности вынесенного в отношении бизнесмена приговора в ВС обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.