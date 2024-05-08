Экс-гендиректор НДК Ремизов вновь арестован по решению суда

«Коммерсант» в начале 2024 г. писал, что решение ВС об отмене приговора Ремизову было обосновано тем фактом, что выносивший приговор Тверской суд и апелляционная и кассационная инстанции проигнорировали лишение следователем возможности воспользоваться услугами адвокатов обвиняемому. С ходатайством о проверке законности вынесенного в отношении бизнесмена приговора в ВС обратилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.