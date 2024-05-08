РЖД впервые покажет на вокзалах трансляцию парада Победы 9 мая

Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие запланировано на 10:00 мск. В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники спецоперации, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».