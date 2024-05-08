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РЖД впервые покажет на вокзалах трансляцию парада Победы 9 мая

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На железнодорожных вокзалах впервые покажут трансляцию парада Победы на Красной площади, сообщили в пресс-службе РЖД.

В преддверии праздника были украшены более 700 объектов. В том числе к празднованию подготовили вокзалы в районе битвы на Курской дуге – Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.

Компания также проведет тематические мероприятия ко Дню Победы: на станции Льгов-Киевский установили паровоз-памятник; на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня; планируются выступления артистов и конкурсы рисунков, а также выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне.

Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие запланировано на 10:00 мск. В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники спецоперации, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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