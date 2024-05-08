РЖД впервые покажет на вокзалах трансляцию парада Победы 9 мая
В преддверии праздника были украшены более 700 объектов. В том числе к празднованию подготовили вокзалы в районе битвы на Курской дуге – Поныри, Прохоровка, Ржава, Золотухино, Свобода и Возы.
Компания также проведет тематические мероприятия ко Дню Победы: на станции Льгов-Киевский установили паровоз-памятник; на пригородном вокзале Новокузнецк, в Горном парке Рускеала и на вокзале Шувакиш будет работать полевая кухня; планируются выступления артистов и конкурсы рисунков, а также выставки и экскурсии по экспозициям, посвященным Великой Отечественной войне.
Парад Победы традиционно пройдет утром 9 мая на Красной площади в Москве. Мероприятие запланировано на 10:00 мск. В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники спецоперации, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
На параде будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. На празднование приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.