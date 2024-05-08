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Трое туристов из России пропали в горах Киргизии

Ведомости

В горах Киргизии начались поиски трех пропавших туристов из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что российские туристы 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламедин («Теплые Ключи»). Они перестали выходить на связь. Двоим пропавшим россиянам по 62 года, третьему – 58.

«Сегодня в 15:45 (12:45 мск) трое спасателей МЧС Аламудунского района отправились на поиски указанных туристов», – говорится в сообщении.

22 февраля сообщалось, что в горах Киргизии погиб российский альпинист Евгений Глазунов. Он пропал за три дня до того, как спасатели обнаружили его тело.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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