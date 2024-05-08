Трое туристов из России пропали в горах Киргизии
В горах Киргизии начались поиски трех пропавших туристов из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Отмечается, что российские туристы 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламедин («Теплые Ключи»). Они перестали выходить на связь. Двоим пропавшим россиянам по 62 года, третьему – 58.
«Сегодня в 15:45 (12:45 мск) трое спасателей МЧС Аламудунского района отправились на поиски указанных туристов», – говорится в сообщении.
22 февраля сообщалось, что в горах Киргизии погиб российский альпинист Евгений Глазунов. Он пропал за три дня до того, как спасатели обнаружили его тело.