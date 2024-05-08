Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 100 человек

В начале недели в Риу-Гранди-ду-Сул начались сильные ливни. «РИА Новости» со ссылкой на губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщали, что от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов штата. В регион приехал президент Бразилии Луис Инасиу да Силва. Отмечалось, что правительство штата намерено направить 200 млн реалов (около $40 млн) на помощь наиболее пострадавшим городам.