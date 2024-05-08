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Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 100 человек

Ведомости

При наводнениях на юге Бразилии погибли 100 человек, еще 128 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Barron's.

Отмечается, что ранения получили сотни человек, 160 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

В издании подчеркнули, что наводнение стало «сильнейшим стихийным бедствием, когда-либо обрушивавшимся на штат Риу-Гранди-ду-Сул».

В начале недели в Риу-Гранди-ду-Сул начались сильные ливни. «РИА Новости» со ссылкой на губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщали, что от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов штата. В регион приехал президент Бразилии Луис Инасиу да Силва. Отмечалось, что правительство штата намерено направить 200 млн реалов (около $40 млн) на помощь наиболее пострадавшим городам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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