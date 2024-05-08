Число погибших от наводнений на юге Бразилии достигло 100 человек
При наводнениях на юге Бразилии погибли 100 человек, еще 128 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Barron's.
Отмечается, что ранения получили сотни человек, 160 000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.
В издании подчеркнули, что наводнение стало «сильнейшим стихийным бедствием, когда-либо обрушивавшимся на штат Риу-Гранди-ду-Сул».
В начале недели в Риу-Гранди-ду-Сул начались сильные ливни. «РИА Новости» со ссылкой на губернатора штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте сообщали, что от штормов и наводнений пострадал 401 из 497 муниципалитетов штата. В регион приехал президент Бразилии Луис Инасиу да Силва. Отмечалось, что правительство штата намерено направить 200 млн реалов (около $40 млн) на помощь наиболее пострадавшим городам.