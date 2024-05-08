В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России
Граждане Украины могут находиться в России после прохождения трех процедур – дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования. Это следует из информации на сайте МВД РФ.
Украинцы и лица, состоявшие в гражданстве ДНР и ЛНР, имеют право находиться на территории страны и осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов при условии прохождения этих процедур.
«После прохождения названных процедур территориальными органами МВД России выдается гражданам соответствующий документ, оформленный на бланке установленного образца ("зеленая карта")», – пояснили в ведомстве.
В августе 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины, ДНР и ЛНР пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования.
При этом в сентябре того же года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к России по итогам референдумов. Жители этих регионов должны получить гражданство России.
27 апреля 2023 г. Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов, решивших не вступать в гражданство РФ. Те лица, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.