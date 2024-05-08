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В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России

Ведомости

Граждане Украины могут находиться в России после прохождения трех процедур – дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования. Это следует из информации на сайте МВД РФ.

Украинцы и лица, состоявшие в гражданстве ДНР и ЛНР, имеют право находиться на территории страны и осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов при условии прохождения этих процедур. 

«После прохождения названных процедур территориальными органами МВД России выдается гражданам соответствующий документ, оформленный на бланке установленного образца ("зеленая карта")», – пояснили в ведомстве.

В августе 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан Украины, ДНР и ЛНР пребывать в РФ без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования.

При этом в сентябре того же года ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были присоединены к России по итогам референдумов. Жители этих регионов должны получить гражданство России. 

27 апреля 2023 г. Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов, решивших не вступать в гражданство РФ. Те лица, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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