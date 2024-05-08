В МВД разъяснили правила пребывания граждан Украины на территории России

27 апреля 2023 г. Путин подписал указ, утверждающий особенности правового положения жителей новых регионов, решивших не вступать в гражданство РФ. Те лица, которые не приняли гражданство РФ и таким образом признаются иностранцами, могут быть выдворены из России, если будут создавать угрозу ее национальной безопасности.