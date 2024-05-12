Мурашко: в Белгород направлены дополнительные бригады медиков
После обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода в город направлены дополнительные бригады медиков, в том числе хирургов и специалистов по торакальной хирургии. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил и. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко.
«Сначала хотел высказаться по трагедии в Белгороде. 17 раненых направлены в медицинские организации. Направили дополнительные бригады скорой помощи, хирургов, специалистов по торакальной хирургии», – сказал он.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 12 мая атаковали Белгород, в результате обрушился подъезд с первого по 10-й этаж. На месте работают спасатели, во время разборов завалов произошло повторное обрушение, сообщала пресс-служба МЧС.
СК возбудил уголовное дело о теракте. По данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом шесть украинских ракет «Точка-У», дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет.
Позднее Минобороны сообщило о повторной атаке на регион. Около 12.30 мск была пресечена попытка атаки c применением БПЛА самолетного типа, беспилотник уничтожили дежурные средства ПВО.