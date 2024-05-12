Мурашко: в Белгород направлены дополнительные бригады медиков

После обрушения подъезда в многоэтажном доме Белгорода в город направлены дополнительные бригады медиков, в том числе хирургов и специалистов по торакальной хирургии. Об этом на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил и. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко.