Число жертв украинского удара по Белгороду увеличилось до 12 человек

Ранее 12 мая в Белгороде после очередной атаки ВСУ в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. Жильцов всего дома расселили, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. За этот день Белгородская область подверглась нескольким атакам со стороны Украины.