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Число жертв украинского удара по Белгороду увеличилось до 12 человек

Ведомости

Количество погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Белгороде увеличилось до 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ранее 12 мая в Белгороде после очередной атаки ВСУ в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. Жильцов всего дома расселили, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. За этот день Белгородская область подверглась нескольким атакам со стороны Украины.

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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