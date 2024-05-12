Число жертв украинского удара по Белгороду увеличилось до 12 человек
Количество погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Белгороде увеличилось до 12 человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде», – говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Ранее 12 мая в Белгороде после очередной атаки ВСУ в многоквартирном жилом доме обрушился весь подъезд с 10-го по первый этаж. Жильцов всего дома расселили, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек. За этот день Белгородская область подверглась нескольким атакам со стороны Украины.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ). Пострадавшим оказывается необходимая помощь.