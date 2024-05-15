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«РИА Новости»: Кузнецов во время службы в Минобороны купил «Волгу» и участок

Ведомости

Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», 15 соток земли и долю в квартире. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на декларации с 2015 по 2019 г.

Согласно документам, в 2015 г. Кузнецов заработал 3,4 млн руб., его жена – 3,1 млн руб. На тот момент у супругов было две квартиры площадью 72,2 и 156,5 кв. м соответственно. Также Кузнецов имел BMW Х5 и Toyota Corolla, его жена ездила на Nissan Tiida.

В 2016 г. они купили квартиру в 156,5 кв. м в долевую собственность, вторая квартира в декларации уже не значилась. В 2017 г. у жены Кузнецова появилась вторая машина – Audi A7. Спустя год автомобиль из декларации исчез, но в документах появились два участка площадью 1500 кв. м каждый.

Об аресте Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным источника «Ведомостей», близкого к военному ведомству, Кузнецова подозревают во взятке, якобы связанной с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ему инкриминируется взятка в размере 30,5 млн руб., уточнил 14 мая «Ведомостям» близкий к следствию источник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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