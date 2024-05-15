«РИА Новости»: Кузнецов во время службы в Минобороны купил «Волгу» и участок
Начальник главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов за четыре года службы приобрел советский автомобиль «Волга», 15 соток земли и долю в квартире. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на декларации с 2015 по 2019 г.
Согласно документам, в 2015 г. Кузнецов заработал 3,4 млн руб., его жена – 3,1 млн руб. На тот момент у супругов было две квартиры площадью 72,2 и 156,5 кв. м соответственно. Также Кузнецов имел BMW Х5 и Toyota Corolla, его жена ездила на Nissan Tiida.
В 2016 г. они купили квартиру в 156,5 кв. м в долевую собственность, вторая квартира в декларации уже не значилась. В 2017 г. у жены Кузнецова появилась вторая машина – Audi A7. Спустя год автомобиль из декларации исчез, но в документах появились два участка площадью 1500 кв. м каждый.
Об аресте Юрия Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Будучи начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Кузнецов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему грозит до 15 лет лишения свободы.