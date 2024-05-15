«РИА Новости»: Кузнецов во время службы в Минобороны купил «Волгу» и участок

В 2016 г. они купили квартиру в 156,5 кв. м в долевую собственность, вторая квартира в декларации уже не значилась. В 2017 г. у жены Кузнецова появилась вторая машина – Audi A7. Спустя год автомобиль из декларации исчез, но в документах появились два участка площадью 1500 кв. м каждый.