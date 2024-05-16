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СК предъявил заочное обвинение экс-замглавы минобороны Украины Мехеду

Ведомости

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Виктору Бокию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мехеда и Бокия обвиняют в общем руководстве так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, в результате непосредственно их действий были ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

«Принимаются меры к их розыску и аресту», – говорится в сообщении.

3 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. По данным базы ведомства, он разыскивается по статье УК РФ. Конкретная статья в базе не приводится.

Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. МВД также объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

2 мая в розыск были объявлены еще несколько украинских политических деятелей – бывший председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и экс-член СНБО Павел Петренко. Оба разыскиваются по уголовной статье. Второму ранее было предъявлено заочное обвинение в преступных решениях о начале АТО.

18 апреля СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам вооруженных сил Украины (ВСУ). Суть обвинений в отношении украинских военных не раскрывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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