СК предъявил заочное обвинение экс-замглавы минобороны Украины Мехеду
Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения бывшему заместителю министра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – заместителю начальника генерального штаба ВСУ Виктору Бокию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мехеда и Бокия обвиняют в общем руководстве так называемой антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, в результате непосредственно их действий были ранены и погибли 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.
«Принимаются меры к их розыску и аресту», – говорится в сообщении.
3 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. По данным базы ведомства, он разыскивается по статье УК РФ. Конкретная статья в базе не приводится.
Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. МВД также объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
2 мая в розыск были объявлены еще несколько украинских политических деятелей – бывший председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко и экс-член СНБО Павел Петренко. Оба разыскиваются по уголовной статье. Второму ранее было предъявлено заочное обвинение в преступных решениях о начале АТО.
18 апреля СК РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ) четверым полковникам вооруженных сил Украины (ВСУ). Суть обвинений в отношении украинских военных не раскрывается.