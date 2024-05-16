СК предъявил заочное обвинение экс-замглавы минобороны Украины Мехеду

Кроме того, МВД объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. МВД также объявило в розыск бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-главу Национального банка Украины Степана Кубива. В январе им было предъявлено заочное обвинение в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.