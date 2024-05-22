МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Париже во время Олимпиады

После теракта в подмосковном «Крокус сити холле» газета The New York Times (NYT) в конце марта сообщила, что на Западе видят угрозы вооруженных атак в ходе Олимпиады в Париже. Так, бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом и действующий старший советник программы по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун заявил, что Игры могут стать «первоклассной целью террористов». По данным NYT, специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность тем, что теракт в Москве 22 марта и январский в Иране могут побудить филиал террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан» (запрещены в России) активизировать удары в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Великобритании.