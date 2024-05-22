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МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Париже во время Олимпиады

Ведомости

Граждане России, которые будут находиться в Париже во время проведения Олимпийских игр, могут столкнуться с рисками для безопасности из-за угрозы терактов, русофобии и в целом неблагоприятной криминогенной обстановки. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, пишет «РИА Новости – Спорт».

«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции», – сказал Студенников.

Он пояснил, что имеет в виду «стабильно высокий уровень террористической угрозы», неблагоприятную криминогенную обстановку и «зашкаливающую русофобию».

«Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения», – добавил Студенников.

Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

После теракта в подмосковном «Крокус сити холле» газета The New York Times (NYT) в конце марта сообщила, что на Западе видят угрозы вооруженных атак в ходе Олимпиады в Париже. Так, бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом и действующий старший советник программы по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун заявил, что Игры могут стать «первоклассной целью террористов». По данным NYT, специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность тем, что теракт в Москве 22 марта и январский в Иране могут побудить филиал террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан» (запрещены в России) активизировать удары в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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