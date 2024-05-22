МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Париже во время Олимпиады
Граждане России, которые будут находиться в Париже во время проведения Олимпийских игр, могут столкнуться с рисками для безопасности из-за угрозы терактов, русофобии и в целом неблагоприятной криминогенной обстановки. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, пишет «РИА Новости – Спорт».
«Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции», – сказал Студенников.
Он пояснил, что имеет в виду «стабильно высокий уровень террористической угрозы», неблагоприятную криминогенную обстановку и «зашкаливающую русофобию».
«Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения», – добавил Студенников.
Очередные Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил некоторых российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.
После теракта в подмосковном «Крокус сити холле» газета The New York Times (NYT) в конце марта сообщила, что на Западе видят угрозы вооруженных атак в ходе Олимпиады в Париже. Так, бывший высокопоставленный чиновник ООН по борьбе с терроризмом и действующий старший советник программы по борьбе с экстремизмом Эдмунд Фиттон-Браун заявил, что Игры могут стать «первоклассной целью террористов». По данным NYT, специалисты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность тем, что теракт в Москве 22 марта и январский в Иране могут побудить филиал террористической организации «Исламское государство» «Вилаят Хорасан» (запрещены в России) активизировать удары в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Великобритании.