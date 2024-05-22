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Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-следователю по особо важным делам Фесинец

Ведомости

Московский городской суд оставил без изменений приговор в отношении бывшего следователя Следственного департамента МВД подполковника Светланы Фесинец. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Решение принято после рассмотрения судом апелляционного представления и апелляционной жалобы в отношении Фесинец. Подчеркивается, что приговор о лишении Фесинец свободы на 8,5 года вступил в законную силу.

«Московский городской суд <…> оставил приговор Хорошевского районного суда города Москвы без изменения, апелляционную жалобу заявителя и апелляционное представление без удовлетворения», – говорится в сообщении.

В июле 2023 г. Хорошевский районный суд Москвы приговорил Фесинец к 8,5 года лишения свободы по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Тогда адвокат Марина Подваркова сообщала «Ведомостям», что суд не стал приговаривать бывшую сотрудницу полиции к штрафу, а также лишать звания.

Следствие пришло к выводу, что Фесинец еще до своего назначения в центральный аппарат МВД, работая следователем подмосковной полиции, взяла 2,5 млн руб. у 70-летнего коллекционера икон Ивана Серегина, который хотел добиться расследования хищения у него коллекции икон стоимостью 100 млн руб. Тогда полиция сделала вывод, что ценностями завладела супруга и речь идет о разделе имущества в бракоразводном процессе.

Уголовное дело в отношении Фесинец было возбуждено после ее увольнения, связанного с громким скандалом. В июне 2022 г. следователь обратилась в правоохранительные органы с заявлением о минировании ее автомобиля BMW X6 на парковке возле ТЦ «Европарк» на Рублевском шоссе. На лобовом стекле машины был обнаружен муляж гранаты Ф-1. Заказчик и исполнитель этого преступления были установлены и осуждены по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением и повреждением имущества в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования). Ими оказались 60-летний Хасмагомед Актемиров и 26-летний Магомед-Эми Ибаев.

По данным издания Legal.report, Актемиров был близко знаком с Фесинец. Летом 2021 г. в ходе личной встречи он получил от подполковника «информацию об испытываемых ею трудностях по службе». После чего у Актемирова «возник преступный умысел, направленный на угрозу ей как следователю». Мотивом в приговоре указан «личный корыстный интерес» и «создание значимости своей личности» перед Фесинец, а также «оказание ей услуги по устранению сложностей по службе путем создания такой угрозы». После инцидента на Рублевке Фесинец попала под проверку службы собственной безопасности МВД, а затем уволена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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