Актриса театра и кино Елена Муратова скончалась на 93-м году жизни
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елена Муратова скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает Институт современного искусства, где Муратова была профессором кафедры театрального искусства.
Муратова в 1957 г. окончила ВГИК, училась на курсе Юлия Райзмана. С 1958 г. состояла в труппе Театра-студии киноактера (сейчас – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), играла, в частности, Марселину в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» и бабушку в «Королевстве кривых зеркал».
Была женой актера Раднэра Муратова (умер в 2004 г.), известного по роли Василия Алибабаевича в комедии «Джентльмены удачи».