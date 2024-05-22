Актриса театра и кино Елена Муратова скончалась на 93-м году жизни

Муратова в 1957 г. окончила ВГИК, училась на курсе Юлия Райзмана. С 1958 г. состояла в труппе Театра-студии киноактера (сейчас – Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), играла, в частности, Марселину в спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро» и бабушку в «Королевстве кривых зеркал».