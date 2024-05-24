Минюст РФ добавил в список нежелательных организаций литовскую НПО SOTA media
Минюст России внес неправительственную организацию SOTA media (признана РФ иностранным агентом) в перечень нежелательных, следует из данных реестра.
16 мая Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этой организации нежелательной на территории России. По данным генпрокуратуры, материалы SOTA направлены на «дестабилизацию социально-политической обстановки» в России.
Также прокуратура утверждает, что SOTA действует по заданию латвийских неправительственных организаций (НПО) телеканал «Дождь» и интернет-издания The Insider (оба признаны иностранными агентами на территории РФ), деятельность которых уже признана нежелательной на территории РФ.
Интернет-издание SOTA было основано в 2015 г., оно освещает общественно-политические события в России и странах ближайшего зарубежья.