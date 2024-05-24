Минюст РФ добавил в список нежелательных организаций литовскую НПО SOTA media

Также прокуратура утверждает, что SOTA действует по заданию латвийских неправительственных организаций (НПО) телеканал «Дождь» и интернет-издания The Insider (оба признаны иностранными агентами на территории РФ), деятельность которых уже признана нежелательной на территории РФ.