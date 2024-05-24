Сальдо: Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС

22 марта сообщалось о пожаре на ДнепроГЭС. По словам директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, гидроэолектростанция остановила работу после пожара и повреждений. Вечером того же дня директор украинского Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк признал, что Днепровская ГЭС получила серьезный ущерб. «Мы потеряли этот объект. ДнепроГЭС полностью разрушена», – сказал он. Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. Она расположена в Запорожье (находится на контролируемой Украиной территории).