Сальдо: Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС
Украина открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, идет массовый сброс воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», – написал Сальдо.
По словам главы региона, населенным пунктам прибрежной зоны не угрожает «большой потоп». При этом в наиболее вероятной зоне подтопления находятся острова в дельте Днепра.
22 марта сообщалось о пожаре на ДнепроГЭС. По словам директора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, гидроэолектростанция остановила работу после пожара и повреждений. Вечером того же дня директор украинского Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк признал, что Днепровская ГЭС получила серьезный ущерб. «Мы потеряли этот объект. ДнепроГЭС полностью разрушена», – сказал он. Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. Она расположена в Запорожье (находится на контролируемой Украиной территории).
В ночь на 6 июня 2023 г. в результате обстрела ВСУ произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Были разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. В результате трагедии погибли 57 человек. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.