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На дне Южно-Китайского моря обнаружили подводную лодку USS Harder США

Ведомости

В Южно-Китайском море обнаружили подводную лодку USS Harder США – одно из самых знаменитых судов своего класса Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.

Подводная лодка найдена на глубине более 1140 м на дне Южно-Китайского моря. Отмечается, что судно практически не повреждено, за исключением боевой рубки. Проект Lost 52, который посвящен поиску 52 затонувших подводных лодок США во время Второй мировой войны, использовал технологии фотограмметрии и подводной робототехники, чтобы сделать снимки USS Harder.

USS Harder – дизель-электрическая подводная лодка, которая весной 1943 г. поступила на боевое дежурство на военно-морскую базу в Перл-Харборе. Судно совершило шесть боевых походов. Во время последнего в августе 1944 г. оно было затоплено после атаки глубинных бомб. На борту находились 79 военнослужащих, в том числе командир Сэмюэль Дили, которого называли «убийца эсминцев».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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