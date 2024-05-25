На дне Южно-Китайского моря обнаружили подводную лодку USS Harder США
В Южно-Китайском море обнаружили подводную лодку USS Harder США – одно из самых знаменитых судов своего класса Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.
Подводная лодка найдена на глубине более 1140 м на дне Южно-Китайского моря. Отмечается, что судно практически не повреждено, за исключением боевой рубки. Проект Lost 52, который посвящен поиску 52 затонувших подводных лодок США во время Второй мировой войны, использовал технологии фотограмметрии и подводной робототехники, чтобы сделать снимки USS Harder.
USS Harder – дизель-электрическая подводная лодка, которая весной 1943 г. поступила на боевое дежурство на военно-морскую базу в Перл-Харборе. Судно совершило шесть боевых походов. Во время последнего в августе 1944 г. оно было затоплено после атаки глубинных бомб. На борту находились 79 военнослужащих, в том числе командир Сэмюэль Дили, которого называли «убийца эсминцев».