На дне Южно-Китайского моря обнаружили подводную лодку USS Harder США

USS Harder – дизель-электрическая подводная лодка, которая весной 1943 г. поступила на боевое дежурство на военно-морскую базу в Перл-Харборе. Судно совершило шесть боевых походов. Во время последнего в августе 1944 г. оно было затоплено после атаки глубинных бомб. На борту находились 79 военнослужащих, в том числе командир Сэмюэль Дили, которого называли «убийца эсминцев».