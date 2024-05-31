Роспотребнадзор: данные ВОЗ по кори в РФ некорректны
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о заболеваемости корью в России вызывают сомнения. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.
По оценке ВОЗ, Россия заняла третье место в Европейском регионе после Казахстана и Азербайджана по количеству случаев кори с апреля 2023 г. по март 2024 г. В Казахстане зафиксировано 36 292 случая, в Азербайджане – 28 855, а в РФ – 18 977. В десятку также вошли Киргизия (14 472), Румыния (4773), Турция (4698), Узбекистан (1899), Великобритания (1008), Армения (697) и Австрия (456). Из 114 563 случаев кори в Европейском регионе 98% пришлось на эти страны.
В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в России функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него, в том числе среди мигрантов, в отличие от большинства стран Европы. Массово прибывшие в Европу беженцы с Украины в большинстве случаев не привиты.
По информации Роспотребнадзора, в статику ВОЗ не входят данные по мигрантам, которые являются основными источниками инфекции. При этом, в отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов.
В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор заявил о подъеме заболеваемости корью и коклюшем и объяснил это циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции. В ведомстве тогда заверили, что эпидемиологическая ситуация является контролируемой. 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нехватка вакцин от вирусных инфекционных заболеваний вызвана техническим сбоем и проблема будет решена в ближайшее время.
19 апреля «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил, что в 2023 г. корью переболели 12 000 человек, заболеваемость выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек. Показатель оказался рекордным за последние 30 лет.