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Роспотребнадзор: данные ВОЗ по кори в РФ некорректны

Ведомости

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о заболеваемости корью в России вызывают сомнения. Об этом сообщает Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

По оценке ВОЗ, Россия заняла третье место в Европейском регионе после Казахстана и Азербайджана по количеству случаев кори с апреля 2023 г. по март 2024 г. В Казахстане зафиксировано 36 292 случая, в Азербайджане – 28 855, а в РФ – 18 977. В десятку также вошли Киргизия (14 472), Румыния (4773), Турция (4698), Узбекистан (1899), Великобритания (1008), Армения (697) и Австрия (456). Из 114 563 случаев кори в Европейском регионе 98% пришлось на эти страны.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что в России функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него, в том числе среди мигрантов, в отличие от большинства стран Европы. Массово прибывшие в Европу беженцы с Украины в большинстве случаев не привиты.

По информации Роспотребнадзора, в статику ВОЗ не входят данные по мигрантам, которые являются основными источниками инфекции. При этом, в отличие от зарубежных стран, Россия проводит иммунизацию мигрантов.

В ноябре 2023 г. Роспотребнадзор заявил о подъеме заболеваемости корью и коклюшем и объяснил это циклическими всплесками, которые случаются каждые пять – шесть лет из-за накопления пула лиц без иммунитета к инфекции. В ведомстве тогда заверили, что эпидемиологическая ситуация является контролируемой. 14 декабря президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что нехватка вакцин от вирусных инфекционных заболеваний вызвана техническим сбоем и проблема будет решена в ближайшее время.

19 апреля «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщил, что в 2023 г. корью переболели 12 000 человек, заболеваемость выросла в 127 раз год к году – до 89,2 случая заболевания на 1 млн человек. Показатель оказался рекордным за последние 30 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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