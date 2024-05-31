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МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного оружия

Ведомости

МЧС России разработало проект постановления правительства, которым предлагается создать убежища модульного типа для защиты от ядерного, химического и биологического оружия. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает внести изменения в утвержденный в 1999 г. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны. Разработка проекта, как сказано в пояснительной записке, направлена на совершенствование мероприятий по защите граждан. Такие мероприятия «выходят на первый план» в связи с проведением военной спецоперации.

Имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для обеспечения укрытия всего населения, а многие из укрытий технически невозможно приспособить под защитные сооружения, отмечают авторы инициативы.

«Целесообразно использовать для укрытия населения в приоритетном порядке уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, чем приспосабливать заглубленные помещения <...> В абсолютном большинстве случаев органы власти для организации и проведения мероприятий по укрытию населения выбирают заглубленные помещения, считая, что это наиболее экономически выгодный способ, чем содержание защитных сооружений гражданской обороны», – говорится в пояснительной записке. 

Возведение объектов блок-модульного типа является относительно новым способом создания объектов гражданской обороны и сейчас его можно использовать при организации укрытий, указывает МЧС.

Такие сооружения, по оценке ведомства, имеют ряд преимуществ над капитальными, например, в части «мобильности, многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории и использовании для укрытия небольшого количества личного состава наибольших работающих смен организаций».

 Публичное обсуждение проекта продлится до 26 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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