МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного оружия
МЧС России разработало проект постановления правительства, которым предлагается создать убежища модульного типа для защиты от ядерного, химического и биологического оружия. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предлагает внести изменения в утвержденный в 1999 г. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны. Разработка проекта, как сказано в пояснительной записке, направлена на совершенствование мероприятий по защите граждан. Такие мероприятия «выходят на первый план» в связи с проведением военной спецоперации.
Имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для обеспечения укрытия всего населения, а многие из укрытий технически невозможно приспособить под защитные сооружения, отмечают авторы инициативы.
«Целесообразно использовать для укрытия населения в приоритетном порядке уже имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны, чем приспосабливать заглубленные помещения <...> В абсолютном большинстве случаев органы власти для организации и проведения мероприятий по укрытию населения выбирают заглубленные помещения, считая, что это наиболее экономически выгодный способ, чем содержание защитных сооружений гражданской обороны», – говорится в пояснительной записке.
Возведение объектов блок-модульного типа является относительно новым способом создания объектов гражданской обороны и сейчас его можно использовать при организации укрытий, указывает МЧС.
Такие сооружения, по оценке ведомства, имеют ряд преимуществ над капитальными, например, в части «мобильности, многообразии способов по размещению на ограниченном участке территории и использовании для укрытия небольшого количества личного состава наибольших работающих смен организаций».
Публичное обсуждение проекта продлится до 26 июня.