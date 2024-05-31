МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного оружия

Ведомство предлагает внести изменения в утвержденный в 1999 г. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны. Разработка проекта, как сказано в пояснительной записке, направлена на совершенствование мероприятий по защите граждан. Такие мероприятия «выходят на первый план» в связи с проведением военной спецоперации.