В России будет создана Международная ассоциация детских организаций
Президент России Владимир Путин поручил создать Международную ассоциацию детских организаций, ее учредителем станет «Движение первых». Перечень поручений главы государства по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи опубликован на сайте Кремля.
Поручение адресовано правительству РФ, администрации президента и «Движению первых». Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и председатель «Движения первых» Григорий Гуров. Они должны предоставить доклад до 1 июля.
31 мая также сообщалось, что Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России каждые шесть лет. Следующее мероприятие запланировано на 2030 г., число участников составит до 20 000 человек. При этом с 2027 г. в России каждые шесть лет будет проводиться Международный фестиваль молодежи, рассчитанный на участие до 10 000 человек.