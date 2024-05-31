В России будет создана Международная ассоциация детских организаций

31 мая также сообщалось, что Путин поручил проводить Всемирный фестиваль молодежи в России каждые шесть лет. Следующее мероприятие запланировано на 2030 г., число участников составит до 20 000 человек. При этом с 2027 г. в России каждые шесть лет будет проводиться Международный фестиваль молодежи, рассчитанный на участие до 10 000 человек.