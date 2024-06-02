В Стамбуле завершились спасательные работы на месте обрушения жилого дома

Поисково-спасательная операция началась сразу после того, как поступило сообщение о том, что под завалами дома находятся люди. В результате обрушения погиб один человек, восемь получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, включая шестимесячного ребенка.