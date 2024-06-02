В Стамбуле завершились спасательные работы на месте обрушения жилого дома
Специалисты завершили спасательные работы на месте обрушения четырехэтажного жилого дома на западе Стамбула в районе Кючукчекмедже, сообщает Haberler.
По данным издания, последний человек, остававшиймя под обломками здания, был спасен. Он получил травмы.
Поисково-спасательная операция началась сразу после того, как поступило сообщение о том, что под завалами дома находятся люди. В результате обрушения погиб один человек, восемь получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, включая шестимесячного ребенка.
Спасатели продолжат обследовать и прослушивать место обрушения, чтобы исключить вероятность нахождения под завалами живых существ. Соседние пять зданий эвакуированы.
Главная прокуратура Кючукчекмедже объявила о начале расследования по факту обрушения здания в районе.
2 июня Milliyet сообщило об обрушении жилого здания в Стамбуле. На место происшествия прибыли поисково-спасательные, пожарные и медицинские бригады.
Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что здание было построено в 1988 г. Он связал дату постройки с обрушением, заявив, что никаких сообщений о взрыве не поступало. Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что здание могло быть повреждено в результате землетрясения.