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В Стамбуле завершились спасательные работы на месте обрушения жилого дома

Ведомости

Специалисты завершили спасательные работы на месте обрушения четырехэтажного жилого дома на западе Стамбула в районе Кючукчекмедже, сообщает Haberler.

По данным издания, последний человек, остававшиймя под обломками здания, был спасен. Он получил травмы.

Поисково-спасательная операция началась сразу после того, как поступило сообщение о том, что под завалами дома находятся люди. В результате обрушения погиб один человек, восемь получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, включая шестимесячного ребенка.

Спасатели продолжат обследовать и прослушивать место обрушения, чтобы исключить вероятность нахождения под завалами живых существ. Соседние пять зданий эвакуированы.

Главная прокуратура Кючукчекмедже объявила о начале расследования по факту обрушения здания в районе.

2 июня Milliyet сообщило об обрушении жилого здания в Стамбуле. На место происшествия прибыли поисково-спасательные, пожарные и медицинские бригады.

Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что здание было построено в 1988 г. Он связал дату постройки с обрушением, заявив, что никаких сообщений о взрыве не поступало. Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что здание могло быть повреждено в результате землетрясения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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