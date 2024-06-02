В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом

Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что здание могло быть повреждено в результате землетрясения. «Каждое землетрясение ложится бременем на старые здания. Мы можем этого не видеть. Возможно, это здание было повреждено», – приводит его слова Milliyet. Архитектор призвал проверить все дома, построенные до 2000 г.