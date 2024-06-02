В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом
Жилое здание обрушилось по неизвестной причине в Стамбуле, под завалами оказались люди, несколько человек спасены, передает Milliyet.
Четырехэтажный дом обрушился утром 2 июня на западе города в районе Кючукчекмедже, на место происшествия прибыли поисково-спасательные, пожарные и медицинские бригады. Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что обрушение произошло около 08:40 (7:40 мск). Из-под обломков достали семь человек, еще двое находятся под завалами. Двое из спасенных пострадавших, по данным властей, находятся в тяжелом состоянии.
Гуль уточнил, что здание было построено в 1988 г. Он связал дату постройки с обрушением, заявив, что никаких сообщений о взрыве не поступало.
Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что здание могло быть повреждено в результате землетрясения. «Каждое землетрясение ложится бременем на старые здания. Мы можем этого не видеть. Возможно, это здание было повреждено», – приводит его слова Milliyet. Архитектор призвал проверить все дома, построенные до 2000 г.