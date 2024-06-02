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В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом

Ведомости

Жилое здание обрушилось по неизвестной причине в Стамбуле, под завалами оказались люди, несколько человек спасены, передает Milliyet.

Четырехэтажный дом обрушился утром 2 июня на западе города в районе Кючукчекмедже, на место происшествия прибыли поисково-спасательные, пожарные и медицинские бригады. Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что обрушение произошло около 08:40 (7:40 мск). Из-под обломков достали семь человек, еще двое находятся под завалами. Двое из спасенных пострадавших, по данным властей, находятся в тяжелом состоянии.

Гуль уточнил, что здание было построено в 1988 г. Он связал дату постройки с обрушением, заявив, что никаких сообщений о взрыве не поступало.

Архитектор Нихат Шен в эфире CNN Turk допустил, что здание могло быть повреждено в результате землетрясения. «Каждое землетрясение ложится бременем на старые здания. Мы можем этого не видеть. Возможно, это здание было повреждено», – приводит его слова Milliyet. Архитектор призвал проверить все дома, построенные до 2000 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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