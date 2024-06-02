Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви
Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя 4 июня, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Похороны Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище. Церемония начнется в 12.00.
Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде.
Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук (2008 г.). Чилингаров был организатором полярных экспедиций. Ученый также участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.
В политику Чилингаров пришел в 1990-е. В 1991-1993 гг. являлся советником председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». Вернулся в Госдуму в 2016 г. Был избран депутатом VII-VIII созывов, входил во фракцию «Единая Россия», тогда он возглавил партийный список в Госдуму от Красноярского края, Хакасии и Тувы.