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Церемония прощания с Чилингаровым пройдет 4 июня в Преображенской церкви

Ведомости

Прощание с депутатом Госдумы и полярным исследователем Артуром Чилингаровым пройдет в Преображенской церкви храма Христа Спасителя 4 июня, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Похороны Чилингарова состоятся на Новодевичьем кладбище. Церемония начнется в 12.00.

1 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о кончине Чилингарова.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 г. в Ленинграде.

Доктор географических наук. Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук (2008 г.). Чилингаров был организатором полярных экспедиций. Ученый также участвовал в ликвидации последствий аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 г.

В политику Чилингаров пришел в 1990-е. В 1991-1993 гг. являлся советником председателя Верховного совета РСФСР Руслана Хасбулатова по проблемам Арктики и Антарктики. Был депутатом Госдумы I-V созывов с 1993 по 2011 г., с 2002 г. – член фракции «Единая Россия». Вернулся в Госдуму в 2016 г. Был избран депутатом VII-VIII созывов, входил во фракцию «Единая Россия», тогда он возглавил партийный список в Госдуму от Красноярского края, Хакасии и Тувы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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