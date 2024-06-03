Львова-Белова предложила ввести культурно-языковую подготовку для детей мигрантов

Поручение о подготовке предложений по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в российских образовательных организациях в январе дал президент РФ Владимир Путин. Оно было адресовано правительству совместно с администрацией президента, уполномоченному при президенте по правам ребенка и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.