Львова-Белова предложила ввести культурно-языковую подготовку для детей мигрантов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно ввести обязательную культурно-языковую подготовку детей, чьи семьи недавно мигрировали в Россию. Это необходимо, поскольку сейчас в стране есть проблема с их адаптацией и обучением, говорится в ежегодном докладе омбудсмена.
«Есть множество пока не разрешенных трудностей, связанных с образованием детей-мигрантов и детей с миграционной историей, их адаптацией в образовательной среде. Периодически в адрес уполномоченного поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети-мигранты», – указано в докладе.
Для решения этих проблем Львова-Белова рекомендует правительству скорректировать закон об образовании и обязать детей-мигрантов проходить культурно-языковую подготовку в процессе обучения в дошкольных организациях. Омбудсмен также предложила открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы. В докладе отмечается, что подготовка должна быть бесплатной.
Поручение о подготовке предложений по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в российских образовательных организациях в январе дал президент РФ Владимир Путин. Оно было адресовано правительству совместно с администрацией президента, уполномоченному при президенте по правам ребенка и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
В июне прошлого года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не знающих русского языка. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, а если таких ребят в школе достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.