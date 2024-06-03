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Львова-Белова предложила ввести культурно-языковую подготовку для детей мигрантов

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству законодательно ввести обязательную культурно-языковую подготовку детей, чьи семьи недавно мигрировали в Россию. Это необходимо, поскольку сейчас в стране есть проблема с их адаптацией и обучением, говорится в ежегодном докладе омбудсмена.

«Есть множество пока не разрешенных трудностей, связанных с образованием детей-мигрантов и детей с миграционной историей, их адаптацией в образовательной среде. Периодически в адрес уполномоченного поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети-мигранты», – указано в докладе.

Для решения этих проблем Львова-Белова рекомендует правительству скорректировать закон об образовании и обязать детей-мигрантов проходить культурно-языковую подготовку в процессе обучения в дошкольных организациях. Омбудсмен также предложила открыть на базе общеобразовательных организаций адаптационные курсы. В докладе отмечается, что подготовка должна быть бесплатной.

Поручение о подготовке предложений по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в российских образовательных организациях в январе дал президент РФ Владимир Путин. Оно было адресовано правительству совместно с администрацией президента, уполномоченному при президенте по правам ребенка и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

В июне прошлого года зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил в 10-20% долю детей, не знающих русского языка. По его словам, они обособлены, зачастую становятся агрессивными, а если таких ребят в школе достаточно много, то они образуют группы по этническому принципу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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