Суд признал законным приговор ученому Голубкину по делу о госизмене
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, вынесенный в отношении 72-летнего ученого Валерия Голубкина, который был осужден на 12 лет колонии за государственную измену.
«Приговор в отношении Голубкина оставлен без изменений, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – подчеркнула представитель суда (цитата по ТАСС).
Ожидается, что ученый обжалует приговор в кассационном порядке. Голубкин не признает свою вину. Судебный процесс в апелляционном суде рассматривался в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.
17 апреля Верховный суд России отменил апелляционное решение по делу Голубкина. Суд постановил отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
В июне 2023 г. Мосгорсуд признал профессора виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Именно о таком наказании для Голубкина просил прокурор Борис Локтионов, известный по резонансным делам о госизмене и шпионаже, в судебных прениях.
ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника, Анатолия Губанова, – в апреле 2021 г. Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина: сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.