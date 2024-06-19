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Суд признал законным приговор ученому Голубкину по делу о госизмене

Ведомости

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, вынесенный в отношении 72-летнего ученого Валерия Голубкина, который был осужден на 12 лет колонии за государственную измену.

«Приговор в отношении Голубкина оставлен без изменений, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – подчеркнула представитель суда (цитата по ТАСС).

Ожидается, что ученый обжалует приговор в кассационном порядке. Голубкин не признает свою вину. Судебный процесс в апелляционном суде рассматривался в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

17 апреля Верховный суд России отменил апелляционное решение по делу Голубкина. Суд постановил отправить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В июне 2023 г. Мосгорсуд признал профессора виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Именно о таком наказании для Голубкина просил прокурор Борис Локтионов, известный по резонансным делам о госизмене и шпионаже, в судебных прениях.

ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника, Анатолия Губанова, – в апреле 2021 г. Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина: сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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