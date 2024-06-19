Более 800 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день
Более 800 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за 18 июня, сообщает Sky News со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.
Ла-Манш пересекли около 880 человек за день. Новый показатель побил предыдущий антирекорд этого года – он был на 171 человека больше. Выше только данные за 29 ноября 2022 г., когда в Великобританию за день прибыло 947 человек.
МВД страны сообщило, что 18 июня пролив пересекли примерно 15 лодок. На одну лодку приходилось около 60 человек. За последний год столько же лодок пересекало Ла-Манш только дважды. В последний раз это произошло 2 сентября 2023 г. В 2024 г. предварительное общее количество малых судов, которые нелегально пересекли Ла-Манш, составило 12 313 – это на 18% выше, чем общее количество за прошлый год. В 2023 г. всего пролив пересекли 10 472 лодок.
В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство может выйти из-под юрисдикции Европейского совета по правам человека (ЕСПЧ), чтобы защитить свои границы. Меры направлены на борьбу с нелегальной миграцией, что, по словам Сунака, важнее, чем членство Великобритании «в каком-либо иностранном суде».