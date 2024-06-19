Более 800 нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию за день

МВД страны сообщило, что 18 июня пролив пересекли примерно 15 лодок. На одну лодку приходилось около 60 человек. За последний год столько же лодок пересекало Ла-Манш только дважды. В последний раз это произошло 2 сентября 2023 г. В 2024 г. предварительное общее количество малых судов, которые нелегально пересекли Ла-Манш, составило 12 313 – это на 18% выше, чем общее количество за прошлый год. В 2023 г. всего пролив пересекли 10 472 лодок.