Актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет
Актер Дональд Сазерленд, который сыграл в серии фильмов «Голодные игры», умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на его сына Кифера.
Сазерленд-младший сообщил, что отец скончался в Майами после продолжительной болезни.
Дональд Сазерленд родился в Канаде 17 июля 1935 г. В 1956 г. он переехал в Великобританию, где учился в Королевской академии драматического искусства. Свои первые роли он получил в фильмах ужасов.
Сазерленд – лауреат премий «Эмми» в 1996 г. и «Золотой глобус» в 1996 г. и 2003 г. Он стал знаменит благодаря фильмам «Грязная дюжина», «Военно-полевой госпиталь», «Клют» и «Голодные игры».