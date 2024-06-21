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При крушении вертолета Robinson в Амурской области погибли четыре человека

Ведомости

Вертолет Robinson R-66, на борту которого было три пассажира и пилот, упал в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Место падения вертолета уже обнаружено, информация о количестве пострадавших уточняется.

ТАСС со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. По данным ведомства, вертолет летел из Зеи в Тындинский округ. В поисках упавшего в тайге вертолета участвовали три группы спасателей.

По информации следствия, утром 20 июня Robinson R-66 отправился с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки вблизи реки Джелтула в Тындинском районе, но до места назначения так и не долетел. Позже было получено оповещение аварийного радиомаяка и зафиксирована крайняя точка координат вертолета.

12 июня вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку под Первоуральском в Свердловской области. На борту находились мужчина и женщина, их госпитализировали в местную больницу. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ).

Также 12 апреля вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкалье. По данным следствия, в 3,5 км от города Могоча борт при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. При аварии никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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