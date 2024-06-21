При крушении вертолета Robinson в Амурской области погибли четыре человека
Вертолет Robinson R-66, на борту которого было три пассажира и пилот, упал в Амурской области. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Место падения вертолета уже обнаружено, информация о количестве пострадавших уточняется.
ТАСС со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. По данным ведомства, вертолет летел из Зеи в Тындинский округ. В поисках упавшего в тайге вертолета участвовали три группы спасателей.
По информации следствия, утром 20 июня Robinson R-66 отправился с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки вблизи реки Джелтула в Тындинском районе, но до места назначения так и не долетел. Позже было получено оповещение аварийного радиомаяка и зафиксирована крайняя точка координат вертолета.
12 июня вертолет Robinson R-44 совершил жесткую посадку под Первоуральском в Свердловской области. На борту находились мужчина и женщина, их госпитализировали в местную больницу. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ).
Также 12 апреля вертолет Robinson R-44 разбился в Забайкалье. По данным следствия, в 3,5 км от города Могоча борт при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. При аварии никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности).