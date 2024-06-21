При крушении вертолета Robinson в Амурской области погибли четыре человека

ТАСС со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности пишет, что все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. По данным ведомства, вертолет летел из Зеи в Тындинский округ. В поисках упавшего в тайге вертолета участвовали три группы спасателей.